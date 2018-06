Buch zeigt Arbeiterleben auf dem Land

Im Spiegelsaal des Staatsarchivs hat Rudolf Christian sein Buch „Arbeiten, Leben, Arbeiterleben“ vorgestellt. In jahrelanger Recherche trug er zusammen, was die Arbeiter von 1921 bis 2008 in Sigmaringen und Umgebung umtrieb und bewegte. Aus einer geplanten Broschüre ist dabei ein veritables Buch von 347 Seiten geworden.

Es ist üblich, so Archivleiter Volker Trugenberger bei seiner Begrüßung im Staatsarchiv, dass Forscher, die viel Zeit im Staatsarchiv verbrächten, die Ergebnisse auch dort präsentierten. Es freue ihn, dass Rudolf Christian nach vierjähriger Forschung seine Ergebnisse zusammengefasst habe.

Der Autor Christian war langjähriger Mitarbeiter bei der Firma Zollern GmbH & Co.KG: „Sie können hören, dass ich aus Österreich komme.“ 1949 wurde er in Kapfenberg geboren und kam als gelernter Werkstoffprüfer 1969 ins Laucherthal zu den damaligen Fürstlich Hohenzollerischen Hüttenwerken. Als Qualitätstechniker arbeitete er in der Qualitätssicherung-Stahl und wurde 1984 für mehr als 30 Jahre in den Betriebsrat gewählt.

Als Referent in der IG-Metall-Verwaltungsstelle Albstadt bildete er später neue Betriebsräte aus. Der Referent betonte, dass er selbst nicht daran gedacht hätte, ein Buch zu schreiben: „Aus der geplanten Broschüre wurden aber jetzt mehr als 300 Seiten“. Sein eigenes Wissen, die Sammlung an Dokumenten, das Zusammentragen von Gesprächen gepaart mit weltpolitischen Ereignissen machen aus diesem Konvolut ein reizvolles Nachschlagebuch.

Schwerer Stand der Arbeiter

Das Arbeiterleben im „katholischen Hohenzollern“ und ländlich geprägten Lebensraum entwickelte sich, das wollte der Autor nachweisen, anders: Zentrumsgeprägt vor dem Krieg und auch sonst dem „unterschwellig immer gegenwärtigen“ Spruch „lieber tot als rot“ verbunden, hätten es Gewerkschaften und aufbegehrende Arbeiter weder bei Arbeitgebern noch bei der Bevölkerung leicht gehabt.

Mit seinem individuellen Blick auf die Geschichte spart Christian weder die ersten schriftlich archivierten Klagen von Arbeitern noch die Zeit des Nationalsozialismus und die damit verbundene Situation der „Fremdarbeiter“ aus.

Der Schwerpunkt des Buches liegt jedoch eindeutig auf der Gründung und Etablierung des DGB (Deutscher Gewerkschaftsbund, seit 1949) bis hin zur Gründung von „ver.di“. Christian stellt zudem einzelne Personen, die in Sigmaringen und Umgebung oder für ganz Deutschland wichtig waren, heraus. Aber auch der „Aufstand des 17. Juni“, die „35-Stunden-Woche“ oder der „Kampf um Wal-Mart“ werden thematisiert. Der Autor geht ergänzend auf die Sorgen und Nöte der Arbeiter ein, fängt „Stammtisch-Gespräche“ auf und kommentiert von dieser Seite das Weltgeschehen.

Gedichte von Knut Becker, die das Zeitgeschehen in Versen beleuchten, gehören für Christian zur persönlichen Interpretation des Arbeiterlebens. Immer wieder ergänzt er seine Überlegungen zudem mit Diagrammen zur Arbeitslosigkeit, zu Gastarbeiterzahlen im Bereich Sigmaringen oder mit Beschäftigungszahlen beim Unternehmen Zollern.

Bei allem gewerkschaftlichem Kampf liegt ihm jedoch das gute Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sehr am Herzen: „Das Fest der Feste und unnachahmbar war 300 Jahre Zollern mit 900 Gästen.“ Auch könne man sich nicht vorstellen, wie festlich langjährige Mitarbeiter im Schloss geehrt werden würden: „Das muss man selbst mitmachen.“

Längst nicht alles, was Rudolf Christian in seinem Buch zusammengetragen hat, hat er selbst erlebt. Aber dass er vieles davon intensiv nachgespürt hat, glauben ihm die Leser und Zuhörer gerne. Als Find- und Reflexionsbuch ist es für Sigmaringen, die Region und für die Lage der Arbeiter ein wertvoller Beitrag und zudem ansprechend gestaltet.

Das Buch kann für 29 Euro beim Verfasser erworben werden, Telefon 07571/4987 oder

.