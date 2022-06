Brunnenbergchor Sigmaringen hat sich wieder formiert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vor Kurzem fand an außergewöhnlichem Ort die normalerweise gepflegte Jahreshauptversammlung des Brunnenbergchores statt. Im Reservistenheim „Admiral Canaris“ in Sigmaringen traf sich die Mehrzahl der Sänger zu Regularien mit Speis und Trank und Gesangseinlagen. Nach der Begrüßung durch Dirigent Fritz Kottmann, stellvertretend für den präventiv verhinderten Präsidenten „Gulle“ Dannegger, lief die Besetzung der Ämter zügig mit Handabstimmung ab. Änderungen ergaben sich beim Kassier und Kassenprüfer (neu: „Jupp“ Griener / Werner Müller). Erich Schwer wirkt weiterhin als Frauenbeauftragter; neu vergeben wurde das Amt eines Jugendbeauftragten an Ingo Ponti. Der diesjährige eingeschränkte Jahresausflug wird in den Raum Kempten führen, vorbereitet vom Reise- und Bildungszuständigen Ludwig Zirlewagen. Herbert Birmele lockerte die Versammlung mit einem vorgetragenen Couplet auf. Feuer und Rauch für Würste und Steaks lagen in der bewährten Obhut von Franz Kernler. Klaus Wagner als ständiger Getränkewart sorgte für den flotten Nachschub des Flüssigen. Und die beste Nachricht zum Schluss: Eine Brunnenbergfasnet in abgespeckter Form ist bei jetziger Situation in Aussicht gestellt!