Bruchholz sorgt für Stromausfall

Sigmaringen (sz) - Infolge des Unwetters mit starken Windböen ist es am vergangenen Sonntag laut einer Pressemitteilung der Sigmaringer Stadtwerke zu Stromausfällen in den Ortsteilen Jungnau, Ober- sowie Unterschmeien gekommen. Die Leitstelle der Stadtwerke Sigmaringen erhielt um 15.38 Uhr die entsprechende Meldung und konnte zeitnah durch den Sturm entstandenes Bruchholz an einer Freileitung in Jungnau als Ursache ausmachen. Die Stadtwerke waren mit fünf Mitarbeitern im Einsatz, sodass in Ober- und Unterschmeien die Einwohner gegen 16.35 Uhr wieder mit Strom versorgt werden konnten. Für die Teilgemeinde Jungnau stand bereits um 16.20 Uhr die Stromversorgung. Das dort ansässige Kieswerk blieb bis zum Montagvormittag ohne Strom. Das vom Unwetter abgebrochene Holz wurde am Montag komplett entfernt. Am Mittwoch wird die Reparatur der beschädigten Leitung vorgenommen.