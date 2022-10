„Bretter als Gerümpel“: So reagiert Toom auf Kretschmanns Kritik

In Sigmaringen einzukaufen kann überfordernd sein – diese Ansicht hat zumindest Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Laut Deutscher Presseagentur (dpa) war er erst zweimal in einem großen Sigmaringer Supermarkt einkaufen und schon alleine die Kaffeevarianten seien ihm zu viel gewesen.

Ich wusste nicht, was ich in so einem Konsumtempel machen soll. Winfried Kretschmann

„Ich wusste nicht, was ich in so einem Konsumtempel machen soll“, zitiert ihn die dpa. Welcher Supermarkt damit gemeint sein soll, bleibt Kretschmanns Geheimnis, wobei der Verdacht naheliegt, dass sich besagter Konsumtempel im Osten Sigmaringens befindet.

Gleich gegenüber liegt das zweite Geschäft, über das Kretschmann redet, und zwar wesentlich wohlwollender: der Toom. Kretschmann spricht zwar nur von einem Baumarkt, aber mehrere Quellen, darunter Mitarbeiter, bestätigen, dass Kretschmann dort häufiger Kunde ist.

Kretschmann vermisst Fachgeschäfte

Dort kenne sich Kretschmann, der Heimwerker, aus, sagt er selbst.

Doch auch hier teilt er aus: „Es war schöner, als es noch Fachgeschäfte gab“, wird der Ministerpräsident zitiert, „da waren Menschen, die Ahnung hatten und beraten konnten. Richtige Handwerker, die das verstanden haben.“

Und zu guter Letzt legt Kretschmann noch nach: „Die Bretter im Baumarkt sind ja nur Gerümpel.“

Schwäbische.de hat selbstverständlich nachgefragt, wie Toom auf die Kritik reagiert. Die Antwort könnte auch einem nicht mal besonders guten Werbetext entspringen.

Das Sortiment sei perfekt für Heimwerker geeignet, die Bandbreite an Produkten riesig und auch nachhaltige Alternativen zu konventionellen Produkten gebe es.

Toom dementiert in Form von Werbung

So wirklich dementiert wird die Kritik also nicht, auch was die handwerkliche Kompetenz der Mitarbeiter betrifft: Das Feedback der Kunden nehme das Unternehmen „selbstverständlich gerne entgegen, denn Kund:innen stehen mit ihren Vorhaben für unsere kompetent ausgebildeten und fachlich versierten Mitarbeiter:innen immer im Fokus“ – ironisch, oder?

Gehört fühlen dürfte sich Kretschmann von Toom also nicht. Aber es gibt schließlich noch das nicht ganz so überfordernde Stuttgart. Dort macht ihm das Einkaufen vielleicht mehr Freude.