Bremsmanöver überrascht Autofahrer: Unfall

Auf der Nepomukbrücke in Sigmaringen sind am Montagabend ein Fiat Punto und ein Smart zusammengestoßen. Kurz nach 19 Uhr fuhren beide Autos hintereinander über die Brücke zur Einmündung Mühlbergstraße, wo sie nach links in Richtung Tunnel abbiegen wollten. Als die Ampel auf gelb umschaltete, bremste die vorne fahrende 24-Jährige ihren Smart ab. Ihren Nachfolger überraschte das – er fuhr ihr von hinten auf. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.