Brautpaare bereiten sich auf kirchliche Trauung vor

Im Dekanatszentrum Kloster Gorheim in Sigmaringen haben sich kürzlich acht Brautpaare in einem Vorbereitungskurs unter dem Motto „Ein Tag für uns“ auf ihre kirchliche Trauung vorbereitet. Neben dem Traugespräch mit dem Pfarrer bildet der Kurs „die zweite Säule der kirchlichen Ehevorbereitung im Erzbistum Freiburg.

Die teilnehmenden Paare wurden von Dekanatsreferent Frank Scheifers und dem Ehepaar Marion und Walter Faigle aus Krauchenwies begleitet. Die Paare erlebten einen kurzweiligen und abwechslungsreichen Tag in schöner Atmosphäre, an dem viel Zeit für den Austausch als Paar und in der Gruppe war. Neben der Beschäftigung mit dem kirchlichen Trauversprechen gab es auch viele Impulse für das gemeinsame Leben in Partnerschaft und Ehe.

Der nächste Kurs „Ein Tag für uns für Hochzeitspaare“ findet am Samstag, 25. April, im Dekanatszentrum Kloster Gorheim in Sigmaringen statt. Hierfür gibt es aktuell noch freie Plätze.