Brandmeldeanlagen lösen Einsätze aus

Bürger stellen immer wieder fest, dass die Freiwillige Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen ausrückt, dann aber offensichtlich nichts passiert oder in der Zeitung darüber nachzulesen ist. Der Hintergrund für diese Einsätze sind blinde Alarme, die meist versehentlich ausgelöst werden, für die Feuerwehr aber ein komplettes Ausrücken notwendig macht. Zu solchen Vorfällen kommt es in jüngster Zeit immer wieder in der Erstaufnahmestelle in der ehemaligen Kaserne. Es gibt aber auch Einsätze beim Gelben Haus in Laiz, beim Josefinenstift oder anderen Einrichtungen mit Brandmeldeanlagen.

Für die Feuerwehr sind solche überflüssigen Einsätze ärgerlich, den die Feuerwehrmänner müssen in ihren Betrieben alarmiert werden, dort die Arbeit unterbrechen und so schnell wie möglich zum Feuerwehrhaus kommen, um dann auszurücken. „Die Vorschriften zwingen uns, jedes Mal in voller Zugstärke auszurücken, mit Drehleiter und allem drum und dran“, sagt der Sprecher der Sigmaringer Feuerwehr, Benjamin Pätz.

Es sei nicht zulässig, allein ein Einsatzfahrzeug loszuschicken, dessen Besatzung nach dem Rechten sieht. „Wir könnten dann im Zweifelsfall die vorgegebenen Einsatzfristen nicht einhalten“, erklärt Pätz. Dies liegen bundesweit je nach Dichte der Dienststellen für Feuerwehren und Rettungsdienste zwischen 10 und 15 Minuten, nur in Thüringen sind 17 Minuten zulässig. Schon diese Zeiten sind schwierig einzuhalten. Wenn also erst ein Einsatzfahrzeug losfährt und dann tatsächlich einen Brand feststellt, dann könnten erst anschließend die anderen Fahrzeuge ausrücken, und das dauert zu lang.

Rauchen und Kochen auf dem Zimmer sind verboten

„Ja, das ist ein leidiges Thema“, sagt Brigitta Samtner-Kempf vom Referat für Flüchtlingsaufnahme im Regierungspräsidium. Den Flüchtlingen werde beim Einzug in die Kaserne erklärt, was erlaubt und was verboten ist. Verboten ist zum Beispiel das Kochen oder Rauchen auf den Zimmern. Elektrische Geräte seien außer Handys und Wasserkochern, um ein Babyfläschchen oder einen Tee zuzubereiten, generell verboten. Dies sei alles in der Hausordnung festgehalten. „Das wird auch ständig kontrolliert und gegebenenfalls Geräte konfisziert“, sagt Samtner-Kempf.

Allerdings seien die Möglichkeiten hier eingeschränkt. „Die EHC (European Home Care - die Firma, die die Flüchtlinge betreut, Anm. der Red.) darf die Spinde der Leute nicht zwangsweise öffnen, um nachzuschauen, ob darin was versteckt wird“, erklärt Samtner-Kempf, das gehöre zur Respektierung der Privatsphäre der Flüchtlinge. Nur wenn diese freiwillig deen Spind öffnen, dürfe man hineinschauen.

Der Gebrauch von Camping-Kochern, den Feuerwehrsprecher Pätz vermutete, sei ihr nicht bekannt. Allerdings hätten sich einige Flüchtlinge mobile kleine Grills gekauft. Man habe inzwischen erlaubt, dass damit neben den vorhandenen Grillstellen auch auf der Bolzplatzwiese gegrillt werden dürfe, nicht aber im Haus.

Die Kosten für die Feuerwehreinsätze werden zunächst vom Regierungspräsidium getragen. Wenn sich der Verursacher identifizieren lässt, würde dies festgehalten und Erstattung der Kosten grundsätzlich eingefordert, auch wenn dies meistens aussichtslos sei. Sollte der Betreffende aber Geld haben oder zu Geld kommen, müsse er zahlen. Das kann bis zu einem vierstelligen Betrag anwachsen, heißt es bei der Kostenstelle. Zahlen muss zunächst der Betreiber der Brandmeldeanlage. Im Durchschnitt komme es nach Erkenntnissen des Regierungspräsidiums durchschnittlich zweimal im Monat zu solchen überflüssigen Einsätzen.

Über die Beweggründe, warum sich Bewohner über die Hausordnung hinwegsetzen, könne sie nichts sagen. Sie nehme aber an, dass es in vielen Fällen schlicht Gedankenlosigkeit sei.