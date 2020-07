Brand in Photovoltaik-Anlage löst Einsatz aus

Ein technischer Defekt in einer Photovoltaik-Anlage hat am Dienstag um 13.40 Uhr in der Von-Görtz-Straße in Sigmaringen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Feuerwehr entdeckte im Kellerraum des Wohnhauses eine Rauchentwicklung, ausgehend vom Wechselrichter der Anlage. Es entstand laut Polizei Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.