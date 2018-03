Brand in Erstaufnahmestelle: Ursache steht fest

Wie die Ermittlungen der Kriminalpolizei zwischenzeitlich ergaben, ist die starke Rauchentwicklung am Sonntagvormittag in einem Unterkunftsgebäude der Landeserstaufnahmestelle auf eine technische Ursache zurückzuführen. Der Motor der Lüftungsanlage war heiß gelaufen und hatte den dabei entstehenden Qualm vor allem in den Duschraum gedrückt, schreibt die Staatsanwaltschaft. Wie bereits berichtet, war der Qualm gegen 10.40 Uhr im zweiten Obergeschoss des Gebäudes entdeckt worden. Während alle Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Unterkunft befanden vom Sicherheitsdienst evakuiert werden konnten, mussten fünf Security-Angehörige wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung medizinisch versorgt werden.