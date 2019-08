Brand einer Leuchte ruft Feuerwehr auf den Plan

Durch einen technischen Defekt an einer Deckenleuchte ist es am Dienstag gegen 10.30 Uhr zu einen Feuerwehreinsatz bei einer Firma in der Winterlinger Straße in Laiz gekommen. Das teilt die Polizei mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr Sigmaringen brannte eine Deckenleuchte in einer Produktionshalle. Die Halle war bereits vollständig geräumt. Rasch war das Feuer gelöscht, sodass die Halle druckbelüftet und der Rauchabzug betätigt. Bei dem Brand wurde lediglich die Deckenleuchte beschädigt. Die Produktion wurde nicht eingeschränkt.