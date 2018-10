Brücke bleibt ab morgen Richtung Nollhof gesperrt

Die Bundesstraße 313 von Krauchenwies in Richtung Nollhof ist ab Donnerstag, 18. Oktober, bis voraussichtlich Samstag, 20. Oktober, zwischen den Abfahrten Sigmaringen Mitte und der Bundesstraße 32 (Richtung Ravensburg/Donautal) gesperrt. Dies teilt das Landratsamt mit. Der Grund: Es werden punktuell Brückenübergänge erneuert sowie Schäden an der Fahrbahn beseitigt. Der Verkehr wird ab Abfahrt Sigmaringen Mitte zum Kreisverkehr bei Laiz, Gorheimer Allee zur Landesstraße 277 und dann zur Auffahrt zur B 32 wieder in Richtung Nollhof umgeleitet. Laut Mitteilung der Behörden können die Maßnahmen nur bei trockener Witterung ausgeführt werden.