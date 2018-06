Boris Palmer spricht über Grenze der Belastbarkeit

Auf Einladung der Bürgerinitiative „Gemeinsam für Sigmaringen“ kommt der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Bündnis 90/Die Grünen) am Dienstag, 20. Februar, um 19.15 Uhr nach Sigmaringen (Einlass ab 18.30 Uhr).

In der Aula der Alten Schule stellt er sein Buch „Wir können nicht allen helfen – Integration und die Grenzen der Belastbarkeit“ vor: Wie kann es gelingen, die riesige Herausforderung der Integration zu meistern? Boris Palmer macht deutlich, dass bei aller Hilfsbereitschaft offen über die Grenzen der Belastbarkeit gesprochen werden müsse, teilt die Bürgerinitiative in ihrer Ankündigung mit – „etwa über Bildungs- und Jobchancen, über Wohnungsnot, den Umgang mit Gewalt und Abschiebung oder Fragen von Ordnung und Sicherheit“. Denn nur wenn Probleme offen benannt werden, könne den Rechtspopulisten das Wasser abgegraben werden, so die Bürgerinitiative. Die Eintrittskarten kosten 4 Euro beziehungsweise 2 Euro für Schüler/Studenten und sind im Vorverkauf erhältlich von Mittwoch bis Samstag bei Optik am Schloss, Fürst-Wilhelm-Straße 28, und auf dem Wochenmarkt bei Löffler Eier und Geflügel sowie an der Abendkasse.