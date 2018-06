Bootshaus träumt vom Promenadenfest

Mit einer Spanischen Nacht beginnt am 13. Juli ein Musik-Open-Air-Wochenende am Bootshaus in Sigmaringen. „Die Gäste sollen einfach sehen, wie schön es hier ist“, sagt Bootshaus-Besitzer Soufyen Charni, „sie sollen gemütlich zusammensitzen und das bei kühlen Getränken und guter Musik.“

Dafür wird die Terrasse am Bootshaus um einige Biertischgarnituren erweitert. Bis zu 300 Personen erwartet Charni dort pro Tag. Für sie hat er sich, gemeinsam mit Katharina Oehler von der „Schwäbischen Zeitung“, ein Programm überlegt. Wichtig ist den beiden dabei, dass die Stimmung entspannt bleibt. „Es sollen sommerliche Musikabende unter freiem Himmel werden, keine steifen Konzerte“, sagt Katharina Oehler.

Los geht das Programm auf der Terrasse des Bootshauses am Freitag, 13. Juli. Ab 20 Uhr bringt Charly Gitanos dort spanischen Flamenco und Latino Reggaeton auf die Bühne. „Es darf gerne getanzt werden“, sagt Charni, der seit März 2017 Pächter des Bootshauses ist.

„Der Samstag steht dann ganz im Zeichen akustischer Musik“, verrät Charni. Drei Musiker aus der Region stellen ab 18 Uhr ihre Musik vor - live und ohne Verstärkeranlage: Tommy Haug aus Pfullendorf, Colleen Livingston aus Sigmaringen und Daniel Schuhmacher aus Pfullendorf.

Am Sonntag gibt es dann einen Frühschoppen mit der Trichtinger Bauernkapelle. Dazu bietet die Schwäbische Zeitung ein Kinderprogramm mit Kinderschminken und Spielen an. „Das Glück ist ja, dass direkt neben dem Bootshaus ein große Spielplatz ist. Den vergrößern wir und peppen ihn für den Kindernachmittag auf“, sagt Katharina Oehler von der „Schwäbischen Zeitung“, die Soufyen Charni bei der Vorbereitung des Musik-Open-Airs unterstützt. Eine Hüpfburg sei bestellt, außerdem kann Vier-Gewinnt im Riesenformat gespielt werden. „Das Programm ist aber natürlich vom Wetter abhängig“, sagt Oehler. Gegen 16 Uhr ist am Sonntag dann Schluss. „Damit alle pünktlich zum WM-Finale wieder zu Hause sind“, sagt Charni.

Er kann sich vorstellen, das Open-Air-Wochenende jährlich zu veranstalten. Mittelfristig träumt er sogar davon, das Promenadenfest wiederzubeleben, das seit 2004 mehrere Jahre lang am Donauufer gefeiert wurde. Im Gegensatz zum Stadtfest, wo überwiegend Vereine die Bewirtung übernehmen, war das Promenadenfest ein Fest der Gastronomen, die sich an ihren Ständen mit Spezialitäten präsentieren konnten. „Ich war selbst leider nie dabei, aber unsere Gäste schwärmen oft davon. Es wäre doch toll, wenn sich aus unserem Open-Air-Wochenende in den nächsten Jahren wieder ein Promenadenfest entwickeln würde“, sagt Charni. Voraussetzung dafür wäre aber, dass sich noch andere Gastronomen beteiligen.

Jetzt gehen für Charni aber erstmal die Planungen für das diesjährige Musik-Open-Air in die heiße Phase. Nicht planen lässt sich allerdings das Wetter. Das weiß auch Soufyen Charni und hofft das beste, denn „einen Plan B gibt es bislang nicht“.