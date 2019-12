Bootshaus spendet 1650 Euro an den Kindergarten Josefsberg Sigmaringen

Ein großzügiges Weihnachtsgeschenk, nämlich einen Spendenscheck in Höhe von 1650 Euro, hat am Donnerstagmittag Soufyen Charny, Geschäftsführer des Restaurants Bootshaus in Sigmaringen, an den Kindergarten Josefsberg übergeben. „Ich freue mich und es ist mir wichtig, dass das Geld direkt bei den Kindern ankommt,“, sagt der zweifache Familienvater. Zum zweiten Mal veranstalten er und sein Team die Aktion: Ein Euro aller im Bootshaus verkauften Desserts geht an eine soziale Einrichtung. „Wir sammeln gut elf Monate des Jahres und dann wird die Summe von uns noch aufgerundet und zu Weihnachten gespendet“, so Charny.

Die Kinder hatten für den Überbringer der Spende ein Lied einstudiert, passend zum bevorstehenden Fest sangen sie gemeinsam mit ihren Erzieherinnen „In der Weihnachtsbäckerei“.

Ideen für die Verwendung des Geldes haben sie natürlich auch schon. Viele kleine und etwas größere Wünsche sind bereits in die bereitgestellte Wunschzettel-Box eingesteckt worden. „Uns ist die Teilhabe der Kinder wichtig, dass sie mitentscheiden, was angeschafft wird“, erzählt Leiterin Irene Letsch. Und so dürfte das Geld mit Sicherheit für einige der gewünschten Kronen, Zauberstäbe, Kleider, Autos, Puzzle oder Kasperlefiguren Verwendung finden.