Bootshaus-Azubi erhält Preis für Sozialkompetenz

Bei der mutmaßlichen versuchten Tötung eines 42-Jährigen am Samstag gegen 14.15 Uhr in einem Waldstück bei Heiligkreuztal hat die Polizei am Sonntag einen dringend tatverdächtigen 41-jährigen Mann festgenommen und später in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Das teilt das Polizeipräsidium Ulm mit.

Zuvor sei der Mann einem Richter am Amtsgericht Wangen vorgeführt worden. Das Gericht habe den 41-Jährigen festsetzen lassen, weil ein Haftbefehl aufgrund eines Diebstahls vorgelegen habe, teilte die Staatsanwaltschaft Ravensburg auf ...