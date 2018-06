Bombenalarm legt Hechinger Bahnhof lahm

Ein Bombenalarm hat am Sonntagabend, 3. Juni, den Hechinger Bahnhof vorübergehend lahmgelegt. Ein Gepäckstück in einem Zug der Hohenzollerischen Landesbahn hatte Landes- und Bundespolizei, sowie ein spezielles Bombenentschärfer-Team auf den Plan gerufen.

Kurz nach 20 Uhr waren Reisende am Sonntagabend in dem Zug von Sigmaringen nach Tübingen in Sorge geraten: Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Fahrgast einen Koffer entdeckt, der offenbar keinem der Mitreisenden gehörte. Auch der Triebfahrzeugführer habe das Gepäckstück niemandem zuordnen können. Aufgrund der ungeklärten Situation stoppte die Deutsche Bahn aus Sicherheitsgründen den betreffenden Zug im nächsten Bahnhof, dem Bahnhof Hechingen, und setzte ihn bis auf Weiteres außer Fahrt.

Die Reisenden mussten den Zug im Bahnhof verlassen und die Fahrt mit anderen Verkehrsmitteln fortsetzen. Gleichzeitig wurde die Polizei alarmiert. Die Beamten der Landes- und Bundespolizei konnten eine Gefahr durch eine Bombe zunächst nicht ganz sicher ausschließen. Daher rief die Bundespolizei ihr Entschärfer-Team hinzu. Die Spezial-Kräfte gaben gegen 21.45 Uhr Entwarnung: Der Koffer konnte geöffnet werden, es befanden sich lediglich Kleidungsstücke darin.

Koffereigentümer könnte Kosten bezahlen müssen

Aufgrund des Polizeieinsatzes mussten Gleise im Bahnhof Hechingen gesperrt werden. Es kam zu Verspätungen im Bahnbetrieb. Derzeit wird ermittelt, wer der Eigentümer des Koffers ist. Die Polizei weist darauf hin: „Grundsätzlich können die Verursacher eines solchen Polizeieinsatzes zivilrechtlich für entstandene Kosten aufkommen müssen.“