Bohrstaub löst bei Bank Alarm aus

Ein Brandalarm in einer Bank am Leopoldplatz, der am Mittwoch gegen 12.10 Uhr ausgelöst worden war, hat sich als Fehlalarm entpuppt. Das berichtet die Polizei. Nach dem Alarm war das gesamte Gebäude geräumt worden, die Beschäftigten hatten sich alle in der gefahrenfreien Zone auf dem Leopoldplatz gesammelt, die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Ursache für den Fehlalarm waren Arbeiten an einem Rauchmelder, der durch Bohrstaub Alarm ausgelöst hatte.