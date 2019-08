Bodensee aus verschiedenen Perspektiven

Die Junge Union der Kreisverbände Bodensee, Ravensburg und Sigmaringen hat vor Kurzem mit dem Landtagsabgeordneten Klaus Burger die Bodensee-Wasserversorgung in Sipplingen besucht. Dabei machte sich die Gruppe ein Bild davon, wie aus dem bereits qualitativ hochwertigen Bodenseewasser Trinkwasser hergestellt wird, welches in seiner Güte Flaschenwasser aus dem Einzelhandel mit Leichtigkeit übertrifft. Das berichtet die Junge Union in einem Presseschreiben.

Als Zweckverband versorgt die Bodensee-Wasserversorgung vier Millionen Menschen aus 149 Kommunen und 34 Wasserversorgungszweckverbänden in Baden-Württemberg – das entspricht einem guten Drittel der Landesbevölkerung.

Dafür wurde ein Wasserleitungsnetz von 1700 Kilometer von Sipplingen am Bodensee bis Odenwald im Norden Baden-Württembergs gebaut. Alle Abnehmer bezahlen für das Trinkwasser den gleichen Preis, wobei die Bodensee-Wasserversorgung als Zweckverband keinen Gewinn erzielt, so heißt es in der Pressemitteilung.

Im Anschluss an den Besuch beim Zweckverband machte die Junge Union einen Halt bei der Funsport Arena in Sipplingen und betrachtete das Bodenseewasser beim Stand-Up-Paddeling aus einer anderen Perspektive.

Artenschutz und Biene sind wichtige Themen

Zum Abschluss berichtete Klaus Burger in einer lockeren Runde aus dem Landtag über das aktuelle Thema des Volksbegehrens „Artenschutz – Rettet die Biene“. Die Kreisvorsitzenden der Jungen Union, Katharina Burger, Matthäus Bürkle und Thomas Maier, zeigten sich einig, dass dieses Thema ein wichtiges sei.