BMW prallt gegen Baum

Mutmaßlich aufgrund von Unachtsamkeit ist eine 38-jährige BMW-Fahrerin am Dienstag um kurz vor 19 Uhr auf einem Gemeindeverbindungsweg zwischen Oberschmeien und Hochgesträß verunglückt. Darüber informiert die Polizei.

Unfall passiert in Kurve

Die Frau kam mit ihrem Wagen in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen einen Baum. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrerin leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am BMW entstand Schaden von etwa 10.000 Euro.