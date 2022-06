Blue Knights spenden 1000,32 Euro

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Freitagnachmittag am 3. Juni im Sigmaringer Wachtelhau: Die Mitarbeitenden der OWB Sigmaringen sammeln sich auf dem Hof und warten gespannt auf die Motorradgruppe Blue Knights. Als die acht Mitglieder des Chapter 32 der Blue Knights dann von ihren Motorrädern steigen, ist die Freude groß. Werkstattrat Pascal Zielonka und Vertrauensperson Martin Lauer begrüßen die Männer herzlich.

Grund für den Besuch bei der OWB Sigmaringen ist ein großer Spenden-Scheck im Gepäck der Blue Knights: Insgesamt 1000, 32 Euro erhält die OWB Sigmaringen von der Motorradgruppe. Gesammelt hat diese das Geld bei einem Fahrsicherheitstraining und einem Spanferkelessen. Nun kommt die Spende der OWB Sigmaringen zugute. Damit soll unter anderem die Schaukel des Förder- und Betreuungsbereiches der OWB repariert werden, erklärt Martin Lauer.

Blue Knights Präsident Jürgen Hähnel ist sich sicher: „Wir sind beeindruckt von der Arbeit der OWB. Und wir denken, dass ihr diese Spende gebrauchen könnt. Das Geld ist bei euch sicherlich besser aufgehoben als bei uns.“ Denn das gemeinsame Motorradfahren ist nicht das einzige Ziel der Blue Knights. Die Motorradgruppe hat es sich ebenfalls zum Ziel gemacht, gemeinnützige und soziale Einrichtungen, Organisationen und Stiftungen zu fördern. „Wir möchten soziale Dinge unterstützen. Das ist eines unserer Hauptziele“, so Hähnel.

Das Lächeln im Gesicht der OWB-Mitarbeitenden ist dann nicht nur der großzügigen Spende zu verdanken. Begeistert nehmen die Mitarbeitenden auch auf den Motorrädern der Blue Knights Platz und bekommen so zumindest einen kleinen Eindruck des Freiheitsgefühls, das das Motorradfahren mit sich bringt.

Alle Mitglieder der Blue Knights arbeiten bei der Polizei, dem Zoll, der Militärpolizei oder der Justiz – oder sind bereits aus dem Dienst in den Ruhestand gegangen. Gegründet wurde die Gruppe 1974 in Amerika und verbreitete sich über ganz Europa. In Deutschland gibt es mittlerweile 42 Chapter, also regionale Unterabteilungen. Seit 2008 besteht das Chapter 32 mit derzeit 33 Mitgliedern in der Region Alb-Donau-Bodensee. Stellvertretend für das Chapter 32 stehen darum die 32 Cent in der Spendensumme.

Die OWB Sigmaringen bedankt sich herzlich für die großzügige Spende und Wertschätzung durch die Blue Knights. Vielen Dank!