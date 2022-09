Blockflöte und Cembalo in der Kreuzkirche

Kammermusikabend in der Kreuzkirche, alla tedesca? Mit diesem Titel lädt die evangelische Kirchengemeinde Sigmaringen zu einem Barockkonzert in die Kreuzkirche ein. Das Ensemble L‘harmonieux melange musiziert am Sonntag, 25. September, um 18 Uhr. Auf dem Programm stehen Werke von Bach, Händel und Telemann. Die Blockflötistin Constanza Buttinghausen studierte in Chile, Trossingen und Bremen. Neben diversen Meisterkursen beschäftigte sie sich auch mit der historischen Aufführungspraxis. Zusammen mit Cembalistin Barbara Adamczyk bildet sie ein Duo. Adamczyk studierte ebenfalls in Trossingen und in Kattowitz. Seit 2008 ist Barbara Adamczyk als Lehrbeauftragte für Cembalokorrepetition an der Hochschule für Musik Trossingen tätig und korrepetiert außerdem bei Meisterkursen und Wettbewerben. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.