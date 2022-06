Blitzer bringt im ersten Jahr mehr als 100.000 Euro ein

Im Kreis blitzt es und zwar tausendfach: Mehr als 4000 Bußgeldbescheide hat das Landratsamt in einem Jahr verschickt: Der Blitzer-Anhänger, der seit dem Sommer 2021 im Kreisgebiet im Einsatz ist, leistet nach Ansicht der Sigmaringer Behörde seinen Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit. Dem Landratsamt gehe es darum, die Anwohner an den betreffenden Straßen vom Verkehrslärm zu entlasten, indem Raser zur Kasse gebeten werden.

Im Schnitt kostet das vom Blitzeranhänger erstellte Foto 28 Euro. Hochgerechnet auf die 4021 im vergangenen Jahr verschickten Bußgeldbescheide liegen die Einnahmen des Landratsamts damit bei insgesamt 112.600 Euro.

Etwa eine Viertelmillion Euro kostete der Kauf des Blitzers. Landrätin Stefanie Bürkle erklärte vor einem Jahr, dass sich die Investition relativ schnell selbst tragen würde. Sie scheint mit ihrer Vorhersage recht zu behalten.

Nur vier statt der geplanten sechs Standorte

Ursprünglich sollte das Gerät abwechselnd an sechs Standorten eingesetzt werden. Der Bad Saulgauer und Pfullendorfer Raum scheidet aus, weil die beiden Kommunen Blitzer in eigener Regie betreiben. Eingesetzt wird der Blitzeranhänger in Sigmaringendorf an der B32 beim Bahnhof, in Göggingen an der B311, in Menningen-Leitishofen ebenfalls an der B311 und in Sauldorf-Krumbach an der B313.

Auch in Sigmaringen bei der Liebfrauenschule und in Scheer in der Ortsdurchfahrt (jeweils B32) sollte geblitzt werden. An beiden Standorten ist dies aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich. In Scheer hat der Grundstückeigentümer sein Einverständnis zurückgenommen, schreibt das Landratsamt über den Grund. Bei der näheren Prüfung sei es in Sigmaringen am Ortsausgang in Richtung Sigmaringendorf nicht möglich gewesen, einen geeigneten Standort für den Blitzer zu finden, antwortet die Leiterin des Fachbereichs Recht und Ordnung im Landratsamt, Anja Schäfer. Doch das Landratsamt will an dem Standort festhalten. „Wir stehen deswegen in Kontakt mit der Stadt Sigmaringen.“

Meßkirch liegt vorne

Am häufigsten sei der Blitzeranhänger im vergangenen Jahr im Meßkircher Ortsteil Leitishofen eingesetzt gewesen, teilt das Landratsamt weiterhin mit. Dies hängt damit zusammen, dass die B311 im vergangenen Jahr für längere Zeit gesperrt war und der Landkreis mit seiner Anlage auch die Umleitungsstrecke in Menningen überwachte.

In diesem Jahr halten sich die Einsätze ungefähr die Waage. Die vier Standorte kamen jeweils auf 15 Einsatztage. Dass der Blitzeranhänger nicht häufiger eingesetzt werden konnte, hängt mit dem Sachbeschädigungen zusammen, denen die Anlage schon mehrfach ausgesetzt war.

Mehrere Fälle von Zerstörungswut

Nach Angaben des Landratsamts hat es im ersten Jahr bereits vier Fälle von Vandalismus gegeben. Mehrfach wurde der Blitzer beschmiert oder besprüht. Der jüngste Zwischenfall ist heftiger gelagert: Es sei ein „wesentliches Teil“ beschädigt worden, erklärt Pressesprecher Fabian Oswald. Seit mehreren Wochen und bis zum jetzigen Zeitpunkt ist das Gerät nach dem jüngsten Zerstörungsversuch zur Reparatur, die Verzögerung ist auf einen Engpass bei der Ersatzteilbeschaffung zurückzuführen. Einen Tatverdächtigen gebe es bis jetzt keinen, so Oswald: „Das Landratsamt erstattete Anzeige gegen unbekannt.“

Landratsamt will das Einsatzgebiet ausweiten

Auf das erste Einsatzjahr zurückblickend bewertet das Landratsamt die Erfahrungen positiv. Besonders während der Sperrung der B311 und der Umleitung durch Menningen habe sich der Blitzer bewährt. Während der Zeit der Umleitung war in der Ortsdurchfahrt die Geschwindigkeit auf 30 km/ h reduziert worden. „Durch die Überwachung der Geschwindigkeitsbeschränkung konnten die Auswirkungen der Umleitung auf die Bewohnerinnen und Bewohnern reduziert werden“, beschreibt Schäfer einen erzielten Erfolg.

Der Kreistag entscheidet

Diese Erfahrungen zeigten, dass der Einsatz des Blitzeranhängers an weiteren Standorten sinnvoll sein könne. „Aufgrund dessen arbeiten wir derzeit neue Einsatzmöglichkeiten für die Anlage auf. Hier denken wir zum Beispiel auch an die Überwachung weiterer neuralgischer Punkte gerade in der Nachtzeit, um so dem Sicherheits- und Ruhebedürfnis der Anwohnerschaft schwer belasteter Straßen nachzukommen“, so die Fachbereichsleiterin. In einer seiner nächsten Sitzungen soll sich der Kreistag mit der Thematik befassen.