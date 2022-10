Blechschaden bei Auffahrunfall entstanden

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger VW-Fahrer einem vorausfahrenden 27 Jahre alten Lenker eines VW auffuhr, ereignete sich am Montag gegen 19.15 Uhr in der Gorheimer Allee. Das berichtet die Polzei. Der 27-Jährige war in Richtung Kreisverkehr unterwegs und wollte im Kreuzungsbereich auf die B 32 abbiegen. Der nachfolgenden VW-Fahrer erkannte die Situation mutmaßlich zu spät und fuhr dem Vorrausfahrenden auf. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 12 000 Euro, teilt die Polizei mit.