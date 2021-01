Blaue Tonnen verspätet abgeholt

In Teilen der Stadt und des Kreises sind die blauen Altpapiertonnen mit Verspätung abgeholt worden. Aktuell seien beim Entsorgungsunternehmen Alba nicht genügend Fahrzeuge vorhanden, erklärt Holger Kumpf von der Kreisabfallwirtschaft. Zwei Lastwagen sind nach Schneeunfällen beschädigt, ein anderes Auto nach einem Motorschaden ausgefallen. „Die ausgefallenen Touren werden am Tag danach nachgeholt, das hat uns die Firma so zugesagt“, sagt der Leiter der Abfallwirtschaft. So sind am Freitag in Sigmaringen Fahrzeuge zur Abholung im Einsatz gewesen.