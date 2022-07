Blasmusiksenioren beim Landesmusikfestival in Göppingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Was für eine Woche für die Seniorenmusikerinnen und Seniorenmusiker des Kreisverbandseniorenorchesters Sigmaringen. Am Montag Probe in Ablach, am Mittwoch das Sommerabendkonzert auf dem Marktplatz in Bad Saulgau, am Samstag die Fahrt nach Göppingen zum Landesmusikfestival in Göppingen, auch mit Auftritt, und am Sonntag beim Waldhornhock die Nachmittagsunterhaltung mit 2,5 Stunden.

Highlight war sicherlich wiederum der Besuch eines Landesmusikfestivals. Nachdem die Kapelle bereits die Festivals in Schwäbisch Gmünd und in Horb besucht hat, war es aufgrund der relativen Nähe von Göppingen keine Frage der Teilnahme. Die Baufirma Reisch und die Volksbank Bad Saulgau sowie das Landratsamt Sigmaringen haben uns mit Zuwendungen für die Finanzierung der Busfahrt wesentlich unterstützt, somit stand einem schönen Samstag nichts mehr im Wege. Bei strahlendem Sonnenschein erwartete uns Göppingen. 3000 Musiker, Sänger und weitere Gruppierungen. Auf zehn Bühnen im ganzen Stadtgebiet fanden musikalische Darbietungen statt. Das Kreisverbandseniorenorchester Sigmaringen hatten seinen Auftritt auf Bühne 9 vor dem Bahnhof. Nach einem gelungenen Auftritt folgte eine zufriedene Heimfahrt.