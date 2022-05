Blaskappe in Jungnau zeigt den Böhmischer Frühling

Mit einem musikalischen Leckerbissen eröffnet die Kapelle „Frank Metzger und Die Jungen Böhmischen“ nach zweijähriger Pandemiepause ihre neue Saison mit dem „Böhmischen Frühling“ am Samstag, 14. Mai, um 20 Uhr in der Schlossgartenhalle in Jungnau. Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Die Konzerte der Kapelle stehen immer ganz im Zeichen der böhmischen Blasmusik, wenn Frank Metzger und seine Instrumentalisten ihre Blasmusik auf der Bühne ausleben. Dies liegt nicht zuletzt daran, dass Metzger ein erfahrener Dirigent ist, der mit viel Körpereinsatz, Leidenschaft und hoher Musikalität seine „Jungen Böhmischen“ leitet. Außerdem stellt er hohe musikalische Ansprüche an seine Musiker und legt dabei großen Wert auf Feinheiten wie souveränen Ausdruck, explizite Dynamik und perfekte Stilistik. Der Kapellmeister formte „Die Jungen Böhmischen“ in den vergangenen Jahren zu einem Spitzenorchester mit hohem Niveau. Dadurch ist es Frank Metzger und seinen Musikern gelungen den nächsten Meilenstein ihres Erfolges zu setzen. Das abwechslungsreiche Repertoire, die Gesangseinlagen, die Solisten und nicht zu vergessen, die hohe musikalische Qualität in Verbindung mit der charmanten Moderation, machen jedes Konzert zu etwas ganz Besonderem. Der exzellente Sound und die große Liebe zur böhmischen Blasmusik sind nicht umsonst bei jedem einzelnen Takt zu hören und zu spüren, wenn Frank Metzger und seine 20 Musiker wieder ein „böhmisches Feuerwerk“ zelebrieren und der böhmischen Blasmusik ihre eigene Note geben.