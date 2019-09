Blüten so groß wie Frühstücksteller

Der Spätsommer lässt noch so manche Blütenpracht in den Gärten gedeihen. So auch bei Luise Fink in Laiz. Die passionierte Gärtnerin scheint mehr als nur einen grünen Daumen zu haben. „Bis auf eine Rose habe ich alles selbst gezogen oder geschenkt bekommen“, erzählt die Laizerin. Eine Pflanze erregt besondere Aufmerksamkeit: Die weißen Blüten sind fast so groß wie Frühstücksteller. „Den Samen haben wir von einer Auslandsreise mitgebracht, das ist über zehn Jahre her“, sagt Luise Fink. Daraus ist eine stattliche Pflanze geworden. Es soll sich um eine Malvenart handeln, so Luise Fink. „Die Spaziergänger staunen und fragen mich nach Samen, aber irgendwie ist diesmal in den verwelkten Blüten nichts drin“, sagt die Laizerin fast entschuldigend.