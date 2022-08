Hackerangriff bereitet weiter Probleme: Bizerba-Werke stehen mindestens zehn Tage still

Ende Juni wurde der Wägetechnik-Spezialist Bizerba Ziel eines Cyberangriffs, der die IT Systeme weltweit lahmlegte. Mittlerweile steckt das Unternehmen mitten im Wiederaufbau und zieht in einer Firmenmitteilung ein vorläufiges Fazit. In der Nacht zum 27. Juni erfolgte auf die IT-Systeme der Firma ein sogenannter Ransomware-Angriff, welcher zu einer zeitnahen Sicherheitsabschaltung globaler Systeme geführt hat. Bei solchen Angriffen fordern die Hacker ein Lösegeld, bevor sie Systeme wieder freigeben.

Am frühen Montagmorgen wurden über das IT-Monitoring-System des global agierenden Hard- und Software-Anbieters verdächtige Aktivitäten entdeckt. Es sei schnell klar gewesen, dass es sich um einen Cyberangriff handele. Um weiteren Schaden zu verhindern, wurden daraufhin weltweit sämtliche Server und IT-Systeme des Unternehmens abgeschaltet und jegliche Netzwerkverbindungen getrennt.

In einigen Abteilungen und Werken sei nicht durchgehend wie gewohnt gearbeitet worden, beschreibt Pressesprecherin Corionna Datz die Konsequenz für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In Deutschland fiel darunter für einen Teil der Mitarbeitenden Stundenabbau und Kurzarbeit an.

Enge Zusammenarbeit mit der Polizei

Das Krisenteam zur Behandlung dieses Vorfalles wurde unmittelbar einberufen und aktiviert. Dazu gehört neben der internen IT-Abteilung professionelle externe Unterstützung, wie zum Beispiel IT Security- und Forensik-Experten. Unmittelbar nach Kenntnis des Vorfalls wurden außerdem die staatlichen Ermittlungsbehörden über den Angriff informiert, teilt die Firma weiter mit.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart führt das Ermittlungsverfahren. Die Ermittlungsarbeit hat dabei die Fachabteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen übernommen. „Bizerba arbeitet seit dem Angriff sehr eng und außerordentlich gut mit den ermittelnden Behörden zusammen“, schreibt die Firma in ihrer Mitteilung. Ob die Erpresser ein Lösegeld erhalten haben, um die IT-Systeme wieder freizuhalten, dazu macht Bizerba auf Nachfrage keine Angaben.

Die nach dem Security-Vorfall ins Haus geholte IT Security- und Forensik-Experten haben mit der Analyse des Angriffs und mit dem Wiederanlauf der Systeme begonnen. Zudem konnte das gesamte Bizerba Lösungsspektrum, bestehend aus Hard- und Softwarelösungen, nach Untersuchungen in der Zusammenarbeit mit Spezialisten zeitnah wieder zur Auslieferung und Installation freigegeben werden.

Geschäfte laufen wieder

Mittlerweile lief in nahezu allen Produktions- und Montagewerken weltweit der Betrieb wieder an. Bereits nach dem zehnten Tag konnten die Systeme im ersten Werk wieder reaktiviert und die Produktion zum Laufen gebracht werden. Die Kommunikationsfähigkeit über die bekannten Bizerba E-Mail-Adressen wurde ebenfalls wiederhergestellt.

Derzeit wird daran gearbeitet, alle bereichsspezifischen Systeme, Anwendungen und Applikationen wieder hochzufahren, sodass alle Mitarbeiter weltweit schrittweise wieder ihre reguläre Arbeit aufnehmen können.

Es gibt weiterhin Einschränkungen

„Zur aktuellen Leistungsfähigkeit sowie den wirtschaftlichen Schäden können wir derzeit noch nichts sagen“, sag Pressesprecherin Datz weiter. Der Fokus des Unternehmens liege vollständig auf dem Wiederaufbau.

Das Bizerba IT-Team habe während der vergangenen Wochen mit sehr hohem Engagement unglaubliche Arbeit geleistet. In den nächsten Wochen und Monaten gehe es nun darum, die restlichen Systeme und Applikationen wieder hochzufahren, sodass unternehmensweit ein „normales“ Arbeiten wieder möglich ist.