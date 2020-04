Bislang wenig Resonanz auf Einkaufsdienste des FC Laiz

Im vergangenen Jahr haben die Fußballer des FC Laiz noch ihr 100-jähriges Vereinsjubiläum gefeiert, in diesem Jahr nun sollte der Aufstieg zurück in die Bezirksliga gelingen. Doch wie überall ist auch bei König Fußball momentan das Coronavirus ein lähmender und sehr ernst zu nehmender Gegner. Somit hat auch der FC Laiz seinen Spielbetrieb ausgesetzt, dennoch möchten die Spieler aber am Ball bleiben.

Der Rasen ist vielleicht der einzige, der die verhängte „Zwangspause“ genießt, die sonst aktiven Fußballer und Fans schauen wehmütig auf den fast gespenstig wirkenden leeren Fußballplatz. „Ist schon ein komisches Gefühl, hierherzukommen und nicht spielen zu dürfen“, sagen die drei jungen Männer, die getrennt mit ihren Autos angefahren kommen und auch während des kurzen Gesprächs akribisch darauf achten, den Sicherheitsabstand einzuhalten. Extra für den Pressetermin streifen sie sich ihre Trikots über.

Wenn sie schon nicht trainieren und Fußball spielen können, möchten sie in dieser schwierigen Zeit wenigstens helfen. Und auch zeigen, dass der FC Laiz präsent ist, nicht nur auf dem Sportplatz. „Unsere Gemeinschaft besteht ja weiter“, sagt Julian Götz. Für ihn ist momentan der gewohnte Tagesablauf ohne Training und Spiele komplett durcheinander. Er achtet sehr darauf, seine Kontakte einzuschränken und vorsichtig zu sein. Sein Vater gehört zur Risikogruppe, und da möchte er auf keinen Fall etwas riskieren.

Aber unterstützen wollen er und seine Mitspieler. Deshalb bieten sie Einkaufsdienste und Botengänge für Ältere und Risikogruppen an. Egal, ob ein Medikament aus der Apotheke oder ein Paket von der Post abzuholen ist oder aber im Supermarkt eingekauft werden muss. Die Resonanz ist bisher jedoch eher enttäuschend. „Vielleicht vertrauen uns die Leute nicht oder haben Bedenken, dass wir den falschen Käse kaufen“, überlegt Julian Götz. Dabei würden die Fußballer sehr gerne helfen. Die Gruppe besteht aus zehn Leuten, die sich spontan bereiterklärt haben mitzumachen. „Ich hatte erst drei Anrufe, leider nicht aus Laiz, da habe ich dann an die anderen Helfer vor Ort verwiesen, aber bei Problemen hätten wir natürlich sonst auch weitergeholfen.“ Denn die Laizer möchten hauptsächlich für die Laizer da sein. „Vielleicht wissen es viele nicht, dass sie uns anrufen können oder sie wollen sich nicht helfen lassen und haben es noch nicht kapiert“, versucht David Weber das Verhalten zu verstehen. Ihm und seinem Bruder Dominik fällt es schon auf, dass immer noch sehr viel Ältere beim Einkaufen unterwegs sind, anstatt daheim zu bleiben.

Auf die Frage, welche Botschaft sie vielleicht an die Älteren senden wollen, sagt Julian Götz nachdenklich: „Es wäre gut, wenn sie ihre Gesundheit und den Schutz der anderen voranstellen würden und nicht unbedingt alles selbst machen wollen.“ Die Helfer stünden bereit, nicht nur beim FC Laiz. Und dass die jungen Leute ihre Aufgabe sehr ernst nehmen, unterstreicht Julian Götz schmunzelnd: „Ich stelle mir extra mein Handy auf laut und den Wecker auf 9.45 Uhr, damit ich auch keinen Anruf verpasse.“ Denn von 10 bis 16 Uhr werden werktags die Wünsche telefonisch entgegengenommen, eingekauft wird dienstags und samstags.