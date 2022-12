Im Kreis soll es bald bis zu fünf neue stationäre Blitzer geben

Zu den Aufgaben des Landratsamtes gehört es, für ausreichend Verkehrssicherheit auf den Straßen zu sorgen. Um dieses Ziel zu erreichen, blitzt es unter anderem regelmäßig. Bislang betreibt der Landkreis aber nur eine stationäre Anlage zur Geschwindigkeitsmessung, nämlich seit 2017 in der Ortsmitte von Krauchenwies. Das soll sich jetzt ändern.

In der Sitzung des Verwaltungs- und Sozialausschusses des Kreistags am Donnerstag erklärte die Erste Landesbeamtin, Claudia Wiese, dass das Landratsamt nach aufwändigen Messungen mit mobilen Messgeräten in den beiden vergangenen Jahren zu dem Entschluss gekommen sei, die Ortsdurchfahrten von Krumbach (B313, Gemeinde Sauldorf, hier gilt Tempo 50), von Scheer (hier gilt teilweise Tempo 30) und von Sigmaringendorf (hier gilt neuerdings Tempo 30) besser schützen zu wollen.

Nur eine Messeinheit soll kommen

Die Verwaltung empfahl den Ausschussmitgliedern, der Anschaffung von drei stationären Gehäusen und einer Messeinheit (Kamera und Blitz), die abwechselnd zum Einsatz kommen soll, zuzustimmen. Die Kosten dafür würden sich auf rund 200.000 Euro belaufen, sagte Wiese.

Völlig unzufrieden mit dem Vorschlag zeigte sich Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick: „Das schockiert mich, ich bin entsetzt“, sagte er. Gerade Meßkirch habe mit der Ortsdurchfahrt Leitishofen an der B311 und der Tuttlinger Straße Bereiche, an denen Menschen geschützt werden müssten. Die vorgeschlagene Standortwahl folge „keiner Struktur“.

Auch Leitishofen könnte festen Blitzer bekommen

Thomas Kugler, Parteifreund und Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion, hatte sich schon vorab Gedanken gemacht. „Ich würde vorschlagen, zwei weitere Standorte mit einem stationären Blitzer zu versehen“, sagte er. Dies sollten aus seiner Sicht zum einen die besagte Ortsdurchfahrt von Leitishofen sein, und zum anderen der Sigmaringer Ortseingang auf der Bundesstraße 32 auf Höhe der Liebfrauenschule.

Mehr Autos in Sigmaringen als in Scheer

Marcus Ehm, Bürgermeister von Sigmaringen, bekräftigte diesen Vorschlag. An dieser Stelle würden täglich 12.000 Fahrzeuge fahren, mehr noch als durch Sigmaringendorf und Scheer: „Hier werden Fußgänger gefährdet, es geht absolut um Verkehrssicherheit“, sagte er.

Claudia Wiese betonte, fünf Blitzer würden auch den Personalaufwand erhöhen. Allerdings einigten sich die Ausschussmitglieder darauf, dass es trotz der Erhöhung auf fünf Standorte dennoch mit einer Messeinheit getan sei. Die Anschaffungskosten würden sich von rund 200.000 auf rund 300.000 Euro erhöhen. Der Kreistag entscheidet darüber in seiner Sitzung am 12. Dezember.