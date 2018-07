Bio-Bauern protestieren in Berlin gegen eine industrielle Landwirtschaft

Gegen eine lebensfeindliche Lndwirtschaft haben 22000 Menschen ihren Protest in Berlin auf die Straße getragen. Auch aus der Region sind Busse nach Berlin gefahren. Werner Lettmaier aus Lindau hat die Fahrt koordiniert und organisiert, er ist einer der Gründer vom Bündnis gentechnikfreie Anbauregion Bodensee-Allgäu-Oberschwaben.

Mit dabei waren auch Rosmarie und Herbert Schmid aus Lengenfeld. Herbert Schmid ist Kfz-Mechaniker, er hat den Hof von seinen Eltern übernommen und führt ihn mit seiner Frau als Nebenerwerbsbetrieb weiter, allerdings nicht mehr nach konventionellen Methoden. Früher waren die Tiere das ganze Jahr im Stall, jetzt sind sie die meiste Zeit draußen. Rosmarie Schmid erinnert sich: „Als die Kühe zum ersten Mal raus kamen, waren sie ganz verunsichert. Sie haben sich nicht vom Fleck gerührt.“ Das hat sich verändert, inzwischen sind sie froh, wenn sie nach der Winterzeit wieder an die frische Luft kommen. Auch die Ackerarbeit hat sich verändert. Früher wurde gegen Kartoffelkäfer gespritzt. Da war anschließend kein Tier mehr auf dem Acker, nichts, das war ein totes Feld.“ Jetzt werden die Kartoffelkäfer abgelesen, das ist lästig, fühlt sich aber richtiger an.

Kleiner Bio-Hof

Mit sechs Kühen, drei Kälbern, einem Ochsen, Hühnern und einigen Schweinen gehört der Hof der Schmids zu den kleinen Bioland-Höfen. Die Entwicklung zu einer Industrialisierung der Landwirtschaft geht nach Schmids Ansicht in die völlig verkehrte Richtung. „Ich traf neulich einen jungen Mann, der von der Landwirtschaftsschule kam. Er sprach nur noch von Produktion. Das war für mich der größte Schock. In der Landwirtschaft geht es nicht um Produktion, das ist ein Gedeihen. Es wird nicht produziert, es wächst.“

In Lengenfeld hatte früher jeder Hof Landwirtschaft, heute sind es nur noch zwei von zwölf Häusern. Rosmarie Schmid ist in Vilsingen aufgewachsen, einem Dorf, in dem es viele Nebenerwerbshöfe gab. Es begann zu bröckeln, als 1982 die Milchquote eingeführt wurde, weitere Betriebe machten dicht, als die Rentenversicherungspflicht für Frauen kam. Mit dem Argument der Wirtschaftlichkeit wurden regionale Molkereien geschlossen, die Milch wurde nicht mehr am Morgen und am Abend abgeholt, stattdessen musste jeder Hof eine eigene Milchkammer bauen.

Rosmarie und Herbert Schmid sind der Meinung, dass seit Jahren in der Landwirtschaftspolitik die falschen Prioritäten gesetzt werden. Eine industriell ausgerichtete Landwirtschaft werde gefördert, die verheerende Auswirkungen sowohl auf die Natur habe wie auf Mensch und Tier. Klaus Gebhard meint: „Das, was in der Landwirtschaft passiert, geht uns alle an.“