Big Band der Musikschule lädt zum Rathausplatzkonzert

Die Big Band der Städtischen Musikschule spielt am Sonntag, 24. Juli, um 18 Uhr ihr diesjähriges Rathausplatzkonzert. Das kündigt die Stadtverwaltung Sigmaringen in einem Schreiben an.

Die Formation unter der Leitung von Schlagzeuglehrer Joachim Schöpe wurde vor vier Jahren gegründet und probt seitdem projektorientiert in drei Phasen pro Jahr. Durch die flexible Besetzungsstruktur können viele junge Musiker unterschiedlicher Niveaustufen in der Big Band musizieren und den besonderen Reiz dieses Musikstils erleben, heißt es. Die Besucherinnen und Besucher des Konzerts können sich auf ein abwechslungsreiches Konzert mit viel Swing, Rock und Jazz freuen, das einem Sommerabend ein besonderes Flair verleiht. Der Eintritt zum Konzert ist frei. Sollte es regnen, muss das Konzert leider ausfallen.