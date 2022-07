Bibliotheksverbund SchwAlbE feiert Zehnjähriges

Öffentliche Bibliotheken sind Orte der Medien. In ihren Regalen finden sich traditionell Bücher, Spiele, Filme, Hörbücher und vieles mehr. Aber wie überall ist der mediale Zeitgeist längst auch in den Stadtbibliotheken angekommen. So sind gut ausgebaute digitale Bibliotheksbestände, mit Tausenden von eBooks, digitalen Hörbüchern und anderem mehr, inzwischen die Regel. Für die sogenannte „Onleihe“ erwerben die Stadtbibliotheken zum Teil hochpreisige Lizenzen, um sie wiederum zeitlich befristet an ihre Nutzer auszuleihen. Und um dies finanziell stemmen zu können, schließen sich öffentliche Bibliotheken zu Verbünden zusammen und bieten auf einer gemeinsamen Plattform Digitales an, auf die dann alle Nutzerinnen und Nutzer der angeschlossenen Bibliotheken zugreifen können.

Nun feiert ein regionaler Bibliotheksverbund bereits seinen zehnten Geburtstag. Dies teilt die Stadtverwaltung Sigmaringen mit. Am 1. Juli 2012 gründeten die Stadtbibliotheken Albstadt, Balingen, Hechingen, Oberndorf a.N., Rottweil, Schramberg, Sigmaringen und Trossingen die sogenannte „SchwAlbE“. Hinter dem Kunstwort stecken laut Meldung inzwischen 22 Stadtbibliotheken aus den Regionen Schwarzwald, Alb und Donau, das E steht für die elektronische Ausleihe.

Für die SchwAlbe-Bibliotheken hat sich die Onleihe längst zu einem Erfolgsmodell entwickelt: inzwischen greifen rund 9000 Nutzerinnen und Nutzer regelmäßig auf die Onleihe zu, die Jahresausleihe im Verbund lag im vergangenen Jahr bei rund 362 000 entliehenen Titeln.

Als Gründungsmitglied hat die Stadtbibliothek Sigmaringen von Anfang an um die Bedeutung der E-Medien gewusst und bietet ihren Kundinnen und Kundin so seit bereits 10 Jahren ein attraktives Angebot an digitalen Medien. Diese können ohne zusätzliche Kosten mit dem Bibliotheksausweis der Stadtbibliothek genutzt werden. Seit dem Start im Juli 2012 engagiert sich Bibliotheksleiterin Christina Thormann im zentralen Support- sowie dem Lektorats-Team des Verbundes und begleitet die stetigen technischen und medialen Veränderungen des Angebotes.

Inzwischen werden die digitalen Angebote der Stadtbibliothek Sigmaringen auch durch den Musik-Streaming-Dienst Freegal, das Film- und Serien-Portal FilmFriend, das digitale Zeitschriftenangebot ShareMagazines und das Brockhaus-Lernportal für die Klassen 5-10 ergänzt.

Die Jahresgebühr für die Nutzung der Angebote und Medien vor Ort sowie der digitalen Medien beträgt für einen Erwachsenen 8 Euro. Kinder und Jugendliche leihen kostenfrei aus.