Bewohnerin stört Einbrecher

Durch die Rückkehr einer Bewohnerin wurde ein unbekannter Einbrecher gestört, der am Mittwoch gegen 22 Uhr versuchte, in Laiz die Kellertür eines Wohnhauses aufzuhebeln. Sowohl die Tür als auch der Rahmen hielten jedoch den Hebelversuchen des Täters, der unerkannt flüchten konnte, stand. Bei Fragen, wie sich Eigentümer und Mieter gegen Einbruch schützen können, hilft die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle der Polizei in Sigmaringen, Telefon 07571/104302. Weitere Informationen dazu gibt es im Internet unter www.K-Einbruch.de.