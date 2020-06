Bewohner der LEA malt Corona-Infografik

Sobald die Bewohner der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in Sigmaringen die Kantine betreten, gehen die Blicke automatisch in Richtung Wand auf der gegenüberliegenden Seite: Ein überdimensionales Bild, aus acht Einzelleinwänden zusammengefügt, mit einer Gesamtgröße von vier mal zwei Metern, macht nicht nur den Raum durch die Farben freundlicher, sondern klärt auch über alle wichtigen Sicherheitsregeln in Zeiten von Corona auf.

Gemalt hat dieses Kunstwerk der irakische Bewohner Gosai Albayati. Nachdem bekannt wurde, dass der 38-Jährige sein Talent gerne auch während seiner Zeit in der Landeserstaufnahmeeinrichtung Sigmaringen entfalten würde, bat ihn der Leiter der Einrichtung, Andreas Binder vom Regierungspräsidium Tübingen, für die Kantine ein großes Gemälde zu gestalten, das die Bewohner über Hygiene- und Abstandsregeln aufklärt und ohne Worte verständlich ist, das geht aus einer Pressemeldung des Präsidiums hervor.

Zur Umsetzung des Projektes haben das DRK und die Ehrenamtskoordinatorin Stefanie Gäble beigetragen. Gäble stellte Albayati Leinwände und Farben zur Verfügung, sodass der Künstler sich in einem Raum in der LEA zeitnah ans Werk machen konnte.

Mit drei Jahren erprobte Albayati sich als Kind bereits an Buntstiften und Papier und konnte diese Begabung parallel zum Schulbesuch bis zum 14. Lebensjahr weiter ausbauen. In diesem Alter verließ er bereits die Schule und widmete sich seither vollständig der Kunst in Öl oder Acryl. Sein Motivspektrum reicht von der Landschaftsmalerei bis hin zu religiösen Figuren. Auch Portraitmalerei, Cartoons und Autodesign gehören zu seinem Repertoire.

Mit Aufträgen, zuerst aus dem Heimatort, später überregional, konnte er bereits in jungen Jahren seinen Lebensunterhalt bestreiten. Auch für das Anfertigen von Porträts wurde er kontaktiert. Die Anfragen erreichten ihn auch bald weit über seine heimatlichen Grenzen hinaus. Bei mehreren Aufenthalten in Syrien ist er als Künstler seiner Tätigkeit nachgegangen. Eine Kunsthochschule hatte er nie besucht. Als einziger in der Familie wurde ihm die künstlerische Begabung in die Wiege gelegt, auch sein Zwillingsbruder blieb diesbezüglich talentfrei.

Gosai Albayati beschreibt wie er ohne Skizze, auch nicht für den Auftraggeber, losmalt, in seiner Vorstellung das Gemälde bereits vollendet; während seiner Arbeit vergisst er alles um sich herum, taucht tief in die Materie ein. Dabei ist er ein eher zurückhaltender Mensch mit leiser Stimme, der sich keinesfalls hervorheben will, heißt es in der Mitteilung über den Künstler weiter.

Sein Weg nach Deutschland führte ihn letztendlich nach Sigmaringen, drei Brüder sind im Irak geblieben, seine Mutter und zwei weitere Brüder leben mittlerweile in den USA. Eine eigene Familie hat er nicht. Gerne möchte er weiterhin seinen künstlerischen Weg gehen, dabei würde er auch tiefer in die Bereiche wie Grafikdesign und Cartoonzeichnen eintauchen.

Mit Einführung der Maskenpflicht bot sich für den 38-Jährigen ein neues Spielfeld zur künstlerischen Entfaltung und so gestaltete Albayati in Plakatgröße in kürzester Zeit zehn Hinweisbilder zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes, alle inhaltlich gleich und doch mit gemalten Maskentägern aus unterschiedlichen Nationen. Die Informationsplakate sind mittlerweile für jeden sichtbar an allen wichtigen Stellen in der Einrichtung ausgehängt.