Bewerber für die Modefachschule können Aufnahmeprüfung zu Hause ablegen

Die Modefachschule Sigmaringen will junge Menschen dazu ermutigen, auch in Zeiten der Corona-Krise positiv nach vorne zu blicken. Deshalb wurde ein Solidaritätsfonds für angehende Modedesigner und Maßschneider gegründet. Außerdem hat die Modefachschule einen Online-Campus und die Initiative „Aufnahmeprüfungen@home“ ins Leben gerufen.

„Besondere Zeiten wie die aktuelle Schulschließung aufgrund der Corona-Maßnahmen erfordern besondere Ideen“, schreibt die Modefachschule in einer Pressemitteilung. Das private, staatlich anerkannte Berufskolleg für Modedesigner, Maßschneider und Maßschneidermeister setze seinen kompletten Unterricht – Design, Schnitt und alle allgemeinbildenden Fächer – am Online-Campus fort. Darüber hinaus ermögliche die Modefachschule den aktuellen Bewerbern für das neue Schuljahr, die sonst in der Schule stattfindende Aufnahmeprüfung zu Hause abzulegen. Die Utensilien für die dafür nötige kreative Aufgabe hat das Team der Schule verpackt und per Post verschickt. In jedem Paket für die „Aufnahmeprüfung@home“ befinden sich unter anderem eine Büste, Stoff, Stecknadeln und eine Anleitung für die kreative Aufgabe.

„Wir wollen junge Menschen dazu ermutigen, auch in Krisenzeiten positiv nach vorne zu blicken und an ihrer Zukunft zu bauen“, werden die Schulleiter Christiane und Hartmut Hopf in der Pressemitteilung zitiert. Beide sähen die Schule nicht nur als Bildungs-, sondern auch als Lebensort. Während der dreijährigen Ausbildung würden Schüler und Lehrer zusammenwachsen. „Wir sind eine Schulfamilie und halten darum auch und gerade jetzt zusammen“, so die Schulleiter.

Die Stiftung der Modefachschule Sigmaringen (Christiane- und Hartmut-Hopf-Stiftung) schnürt deshalb außerdem ein Hilfspaket für angehende Modedesigner und Maßschneider. „Uns ist wichtig, dass gerade diejenigen ihre Ausbildung fortsetzen können, deren finanzielle Mittel durch die aktuelle Situation stark eingeschränkt sind“, so das Ehepaar Hopf. Oberstes Ziel sei es, dass niemand in finanzielle Schwierigkeiten kommt. Die beiden Schulleiter des staatlich anerkannten Berufskollegs sind überzeugt, dass eine gute Ausbildung im Bereich des Handwerks auch und gerade in Zukunft immer wichtiger werden wird. Die Stiftung ermöglicht Schülern auf begründeten Einzelantrag, alle im Moment anstehenden Gebühren der Schule zu stunden – bis hin zur gebührenfreien Ausbildung über den kompletten Zeitraum.

Die Modefachschule Sigmaringen gehört nach eigenen Angaben europaweit zu einer der wenigen Schulen, die ihre Schüler noch dazu ausbildet, Mode sowohl zu entwerfen als auch alle Fertigungsschritte zu beherrschen. Sie leiste mit dieser auf Qualität setzenden Ausbildung einen Beitrag zu Mode, die saisonale Trends überdauert, heißt es in der Pressemitteilung.