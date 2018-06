Betrunkener verletzt Sicherheitskraft

Ein betrunkener 45-Jähriger hat trotz Hausverbot am Mittwoch gegen 20.30 Uhr einen Supermarkt in der Straße „In der Au“ betreten und einen Sicherheitsmitarbeiter verletzt, nachdem ihn dieser des Geschäfts verweisen wollte. Der Betrunkene warf beim Betreten des Ladens mehrere Bierflaschen auf den Boden und eine Flasche gegen den gerade hinzueilenden Mitarbeiter, der sie gerade noch mit dem Arm abwehren und anschließend die Polizei verständigen konnte. Als die eingetroffene Polizeistreife den aggressiven Mann festnehmen wollte, trat er mit den Füßen nach ihr, beleidigte sie und versuchte sie anzuspucken. Nachdem er überwältigt werden konnte wurde er zum Polizeirevier Sigmaringen gebracht und in Gewahrsam genommen. Bei der Auseinandersetzung wurde der 36-jährige Sicherheitsmitarbeiter an der Hand leicht verletzt und begab sich in ein Krankenhaus.