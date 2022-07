Betrunkener verbringt Nacht auf Polizeirevier

Die Nacht in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier Sigmaringen musste ein 31-Jähriger verbringen, der am Freitag gegen 3 Uhr stark alkoholisiert auf dem Gehweg in der Binger Straße geschlafen hat. laut Polizeibericht hatte ein Zeuge hatte den Mann entdeckt und zunächst den Rettungsdienst verständigt. Nachdem keine medizinische Behandlung erforderlich war, nahmen die ebenfalls verständigten Beamten den 31-Jährigen in Gewahrsam. Einen Alkoholtest wollte der Betrunkene nicht vornehmen lassen. Für die Kosten des Einsatzes und der Übernachtung muss der Mann nun aber trotzdem aufkommen.