Betrunkener Mann schlägt seine Partnerin

Auf offener Straße ist am Montag gegen 20.30 Uhr ein Paar in der Binger Straße in Streit geraten. Zeugen verständigten die Polizei, als der Mann die Frau in den sogenannten Schwitzkasten genommen und ihr mehrmals ins Gesicht geschlagen hatte. Das teilt das zuständige Polizeipräsidium in Ravensburg in einer Pressemeldung mit.

Mehr als 2 Promille

Nach der Festnahme durch die Polizei brachte es der 41-jährige Tatverdächtige bei einem Alkoholtest auf einen erheblichen Wert von etwa 2,4 Promille. Aufgrund seines Zustandes und um einen weiteren Übergriff auf seine Partnerin zu verhindern, musste der Mann die Beamten auf das Polizeirevier begleiten.

Übernachtung in der Arrestzelle

Die Nacht verbrachte er kostenpflichtig in einer Arrestzelle. Die ebenfalls stark alkoholisierte Frau konnte ohne ärztliche Behandlung in ihre Wohnung zurückkehren. Auf den 41-Jährigen kommt nun eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zu, heißt es in der Mitteilung abschließend.