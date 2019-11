Betrunkener Mann nach Autofahrt erwischt

Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr zeigt die Polizei einen 34-jährigen Mann an. Die Beamten hatten den Mann am Sonntagvormittag in Sigmaringen erwischt. Laut Zeugen war der stark Betrunkene kurz zuvor mit seinem Auto unterwegs gewesen und hatte es vor einem Wohnhaus geparkt. Die Polizisten machten daraufhin bei ihm einen Atemalkoholtest, der einen Wert von 1,7 Promille ergab. Der 34-Jährige gab an, keinen Führerschein zu besitzen und bestritt, den Wagen gefahren zu haben.