Betrunkener läuft auf Fahrbahn und greift Polizeibeamte an

Einen 67 Jahre alten Mann haben Polizeibeamte am Mittwoch gegen 18.30 Uhr in Gewahrsam genommen, nachdem dieser in stark alkoholisiertem Zustand auf der Fahrbahn der Binger Straße herumtorkelte. Während des Polizeieinasatzes trat der 67-Jährige in Richtung der Beamten und verletzte beide leicht. Den Rest der Nacht musste der Mann, wie die Polizei mitteilt, in einer Arrestzelle auf dem Polizeirevier verbringen. Auf ihn kommen nun eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie die Rechnung der unfreiwilligen Übernachtung zu, so die Polizeig abschließend.