Betrunkener kommt in Arrest

In der Arrestzelle der Polizei hat ein 25-Jähriger die Nacht zum Dienstag verbracht. Zuvor hatte er sich mit etwa drei Promille in der Notaufnahme des Klinikums aggressiv gegenüber seinen Helfern verhalten. Der junge Mann war vom Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht worden, da er nach einem Hinweis von der Polizei bei eisigen Temperaturen, betrunken und nur bedingt ansprechbar in einer Waschanlage in der Mühlbergstraße liegend aufgefunden wurde.

