Betrunkener greift Sanitäter an

Ein 60-Jähriger hat am Samstag gegen 21 Uhr eine Rettungswagenbesatzung angegriffen und beleidigt. Der Mann, den man zuvor mit über 2,6 Promille Atemalkohol in einem Gebüsch aufgefunden hatte, sollte vom Krankenwagen in eine Klinik gefahren werden. Dort angekommen, weigerte er sich, das Gebäude zu betreten, versuchte einen Sanitäter mit der Faust ins Gesicht zu schlagen und warf mit Beleidigungen um sich. Auf den Mann kommt eine Anzeige zu.