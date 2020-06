Betrunkener greift Mutter im Bus an - und danach die Polizei

Ein 23-jähriger Mann ist am Mittwoch gegen 15.30 Uhr an einer Bushaltestelle in der Karlstraße seine Mutter so heftig angegangen, dass mehrere Polzisten eingreifen mussten. Beim Betreten eines Busses versetzte der Mann seiner Mutter einen Fußtritt und beleidigte sie.

Ein zufällig anwesender Polizeibeamter in Zivil gab sich daraufhin zu erkennen und ging dazwischen. Nur mit Mühe gelang es ihm, den 23-Jährigen von seiner Mutter fern zu halten. Durch Zeugen wurde in der Zwischenzeit der Polizei-Notruf gewählt, sodass weitere Streifenwagen dem Beamten zur Hilfe kamen.

Gegen die vorläufige Festnahme wehrte sich der Aggressor heftig, er trat und schlug nach den Polizeikräften. Der Versuch, einem Beamten ins Gesicht zu schlagen, ging ins Leere. Schließlich wurde der 23-Jährige, der mit etwa 1,5 Promille unter Alkoholeinfluss stand, festgenommen und musste auf richterliche Anordnung die nächsten Stunden in der Ausnüchterungszelle verbringen.

Drei Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, ein Beamter musste aufgrund einer Handverletzung seinen Dienst beenden und zum Arzt gehen.

Während des Einsatzes kam ein zunächst völlig unbeteiligter 48-jähriger Fahrradfahrer vorbei, der sich in Unkenntnis der Situation lautstark und unqualifiziert einmischte und die Polizeibeamten verbal anging. Nachdem er anfing, die beteiligten Personen aus geringer Distanz zu filmen, sei das Mobiltelefon des 48-Jährigen wegen des Verdachts der Aufzeichnung des nicht öffentlich gesprochenen Wortes beschlagnahmt worden, so die Polizei.