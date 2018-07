Während einer Streifenfahrt sind zwei Polizeibeamte am Samstag gegen 23.30 Uhr in der Fürst-Wilhelm-Straße von einem 21-Jährigen beleidigt worden. Der mit rund 1,4 Promille unter Alkoholeinwirkung stehende Mann schrie beim Erkennen der Polizisten laut „ACAB“. Diese Abkürzung steht für: „all Cops are Bastards“. Wegen Beleidigung muss er sich nun verantworten.