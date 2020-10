Betrunkener bepöbelt Autofahrer auf der Suche nach Mitfahrgelegenheit

Mehrere Kunden hat ein Mann am Dienstag kurz vor 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Georg-Zimmer-Straße angesprochen und versucht, in deren Auto zu gelangen. Der stark alkoholisierte 30-Jährige wollte nach Inzigkofen gebracht werden und schreckte laut Polizeibericht bei seiner Forderung auch nicht davor zurück, gegen Autoscheiben zu schlagen und Türen zu öffnen. Eine gerufene Polizeistreife fesselte den Mann wegen seines aggressiven Verhaltens mit Handschellen und verbrachte ihn zu sich nach Hause. Die Kosten für die Fahrt wird er nun begleichen müssen. Außerdem steht eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an einem Auto im Raum.