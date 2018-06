Betrunkener Autofahrer verliert seinen Führerschein

Ein betrunkener Autofahrer ist am Sonntag von der Polizei kontrolliert worden. Den Führerschein ist er nun los, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen kontrollierten am Sonntag gegen 16 Uhr in der Friedhofstraße einen Autofahrer, der zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab ein Ergebnis von mehr als 1,4 Promille, weshalb die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe veranlassten. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt sowie die Weiterfahrt untersagt, er hat sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu verantworten, teilt die Polizei weiter mit.