Betrunkener 18-Jähriger beleidigt Polizisten

Nach nächtlichen Ruhestörungen auf einem Spielplatz, Beleidigungen von Polizisten und Widerstand gegen deren Handeln, hat ein betrunkener 18-Jähriger die Nacht von Montag auf Dienstag in Polizeigewahrsam verbringen müssen, das teil die Polizei mir. Der junge Mann war mit einer Gruppe auf dem Spielplatz in der Hohenneuffenstraße aufgefallen und wegen des anhaltenden Lärmpegels kurz vor Mitternacht der Polizei gemeldet worden. Als die Streife den Platz überprüfte, flüchtete die Gruppe zuerst. Der Betrunkene, der die Beamten fortwährend beleidigte, wurde nach kurzer Suche gefunden. Er leistete beim Verhindern einer nochmaligen Flucht massiv Widerstand und verletzte einen Beamten leicht. Da ein Atemalkoholtest bei dem 18-Jährigen über 1,5 Promille erbrachte, musste er den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle verweilen. Eine Blutprobe wurde ihm entnommen und er hat nun mit Strafverfahren wegen Widerstands und Beleidigung sowie einer Kostenrechnung für die Übernachtung zu rechnen.