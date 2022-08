Betrunkene prügeln sich

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Betrunkenen ist es laut Polizeibericht am späten Donnerstagabend in einer Sigmaringer Gaststätte in der Hornsteiner Straße gekommen. Ein 17-Jähriger soll einem 29-Jährigen zunächst einen Kopfstoß verpasst haben, woraufhin sich weitere Handgreiflichkeiten entwickelten. Aufgrund des aggressiven Verhaltens musste der Jugendliche die Gaststätte verlassen und wurde dort, bis zum Eintreffen der verständigten Polizisten, festgehalten. Beide Männer müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.