Betrunkene Männer pöbeln im Prinzengarten Passanten an

Zwei betrunkene Männer haben am Sonntagnachmittag im Prinzengarten laut herumgeschrien und Passanten angepöbelt. Laut Polizei konnte eine Streifenwagenbesatzung zwei 19 und 30 Jahre alte Männer feststellen, die offensichtlich stark unter dem Einfluss von Alkohol und auch Betäubungsmitteln standen. Bereits beim Ansprechen der beiden wurden die Polizeibeamten von diesen beleidigt. Einem erteilten Platzverweis kamen die Männer ebenfalls nicht nach, weswegen sie schließlich in Gewahrsam genommen werden mussten, teilt die Polizei mit. Auf dem Weg zur ärztlichen Gewahrsamsfähigkeitsuntersuchung kam es zudem zu Widerstandshandlungen gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Nachdem der Ältere der beiden aufgrund seines Zustands gesundheitliche Probleme bekam, musste er stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Der Jüngere musste auf richterliche Anordnung die nächsten Stunden in der Ausnüchterungszelle verbringen. Beide Männer erwarten nun laut Mitteilung der Polizei entsprechende Strafverfahren.